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      • Ограничения на посещение лесов сохраняются в 10 районах Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:34
      (голосов: 0)
      В 10 районах Беларуси сохраняются ограничения на посещение лесов. 

      Как пояснили в Министерстве лесного хозяйства страны, запреты все еще остаются в Брагинском, Лоевском, Гомельском и Мозырском районах Гомельской области, еще в 6 районах этого региона введены ограничения.

      Кроме того, ограничено посещение лесных массивов в Малоритском, Ивановском, Пинском и Столинском районах Брестской области.

      Напомним, при нарушении правил посещения леса следует административная ответственность - штраф до 12 базовых величин. Если же лесному фонду будет причинен ущерб, штраф может достигнуть 30 базовых величин.
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