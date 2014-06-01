Ограничения на посещение лесов сохраняются в 10 районах Беларуси

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В 10 районах Беларуси сохраняютсяКак пояснили в Министерстве лесного хозяйства страны, запреты все еще остаются в Брагинском, Лоевском, Гомельском и Мозырском районах Гомельской области, еще в 6 районах этого региона введены ограничения.Кроме того, ограничено посещение лесных массивов в Малоритском, Ивановском, Пинском и Столинском районах Брестской области.Напомним, при нарушении правил посещения леса следует административная ответственность - штраф до 12 базовых величин. Если же лесному фонду будет причинен ущерб, штраф может достигнуть 30 базовых величин.