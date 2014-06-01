  • » » Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать

      • Лукашенко: Минск не будет говорить с ЕС, если тот не начнет его уважать

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:14
      (голосов: 0)
      Без уважения Минск не будет разговаривать с Западом. Такое заявление сегодня, 26 сентября, сделал Александр Лукашенко.

      "Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас, к тем мы открыты. Но унижения никто не потерпит. Европа, если она очумела... Я про тех не говорю, за океаном... Пусть они думают. Я им три раза уже говорил: их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо, а у них есть то, что мы у них можем купить - технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения", - добавил глава государства.

      Отметим, это заявление белорусский лидер сделал несколько минут назад в Сочи, где проводит переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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