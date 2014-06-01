Макей: Канада не дала визы экспертам из Минска для заседания по Ryanair

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для участия в предстоящем заседании Международной организации гражданской авиации по инциденту с самолетом- это сделано целенаправленно и свидетельствует о том, что канадские власти опасаются опровержения "домыслов, изложенных" в докладе по инциденту. Такое заявление сегодня, 26 сентября, сделал глава МИД республики."Буквально через несколько дней должно состояться заседание ИКАО, на котором будет рассматриваться этот доклад. Мы были готовы направить туда нашу делегацию, делегацию специалистов, которые хотели бы, может, не оспорить, но привести свои аргументы. И может быть, они были бы восприняты руководством этой организации.Но, к сожалению, канадские власти не выдали нашей делегации визы. Я убежден, что все это целенаправленно спланировано. Это говорит о том, что они просто опасаются услышать конкретные аргументы, опровергающие домыслы, изложенные в этом докладе.Такой шаг - это политизация ситуации вокруг доклада. Отказ пустить белорусских экспертов свидетельствует о явно сфабрикованных вещах, сфабрикованных документах, сфабрикованном докладе", - сказал Владимир Макей.Министр напомнил, что эксперты, которые до этого приезжали в Беларусь, "не удосужились даже выслушать аргументы Минска и собрать всю информацию, которая нужна".Помимо этого, по словам дипломата, иностранные эксперты, посещавшие республику, не дали Минску возможность ознакомиться с той информацией, которую он запрашивал, "по сути дела умолчав о некоторых важных вещах, которые должны бы были быть отражены в этом докладе".