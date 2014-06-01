Минск предупредил об ответе на изъятие белорусского имущества на Украине

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провел тщательный анализ, которое находится на территории Украины, и готов обратиться в судебные инстанции для возврата отнятой там собственности, если это потребуется. Такое заявление сделал глава МИД республики."Этот анализ у нас зафиксирован и мы будем отслеживать ситуацию. Аналогичные действия мы предпримем, если такие события будут проходить и в других государствах. Разумеется, мы не оставим это без ответа.В СМИ появлялась информация, что украинцы конфисковали, национализировали собственность Беларуси и РФ где-то на 1 миллиард долларов. На Украине сейчас примерно 7 000 белорусских железнодорожных вагонов на общую сумму около 355 миллионов долларов, а также другое имущество.В зависимости от развития ситуации, мы будем учитывать это в нашей политике. Но это абсолютно недопустимо. Если будет необходимость, обратимся в соответствующие судебные инстанции. Конечно же, при понимании, что это может принести какие-то плоды или какие-то дивиденды", - сказал Владимир Макей.Напомним, до этого руководитель Белорусской железной дороги Владимир Морозов заявлял, что после начавшейся спецоперации на Украине там застряли свыше 7 000 железнодорожных вагонов Беларуси, их статус непонятен, а Киев не идет на контакт по данной теме.