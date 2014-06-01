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      • В Беларуси призвали обновить концепцию безопасности Союзного государства

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:57
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      Беларусь и Россия должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новых вызовов и угроз. Такое заявление сегодня, 25 сентября, сделал госсекретарь Совета безопасности республики.

      "В 2021 году утверждена новая Стратегия национальной безопасности РФ. В текущем году мы завершаем работу над Концепцией национальной безопасности Беларуси. Разумеется, уже назрело время подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства", - сказал Александр Вольфович.

      Он мотивировал данную инициативу тем, что "мы вместе нарабатываем механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам национальной безопасности наших стран".
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