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      • Макей: инициатива Беларуси о международном диалоге по безопасности рано или поздно принесет плоды

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 20:07
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      Инициатива Беларуси о международном диалоге по безопасности рано или поздно принесет плоды. Такое заявление сегодня, 25 сентября, сделал министр иностранных дел Беларуси республики. 

      "Сама тема необходимости широкоформатного международного диалога по вопросам безопасности витает в воздухе. Президент Беларуси выдвинул данную инициативу 5 лет назад. Наверное, многие страны, западные в первую очередь, боятся ассоциировать это очень нужное, правильное и важное предложение с Беларусью, у которой ряд проблем в отношениях с Западом.

      В 2014 году премьер-министр Польши Дональд Туск после событий в Украине связался с Александром Лукашенко и попросил помощи в урегулировании этой ситуации. Президент буквально на следующий же день отправил меня в Варшаву для обсуждения перспектив урегулирования этого кризиса.

      Ему были доведены предложения главы государства. Тогда он сказал: "Да, это очень интересно. Я будут разговаривать с Президентом Франции и канцлером ФРГ. Поставлю вас в известность". Ответа не последовало. Видимо, они сочли ниже своего достоинства реагировать на инициативы, выдвинутые руководством Беларуси, находящемся в то время под санкциями. Ради бога, мы спокойно смотрим на это. Наверное, то же самое происходит и сейчас", - сказал Владимир Макей.

      Он объяснил такую позицию в Евросоюза чувством ревности и нежеланием понять, что и страны поменьше могут выдвигать конструктивные, устремленные в будущее предложения.

      "Уверен, что данная инициатива докажет свое право на существование. Мы будем продвигать ее на всех диалоговых региональных, международных площадках. Убежден, что рано или поздно это даст свои плоды", - заключил глава внешнеполитического ведомства.
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