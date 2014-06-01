  • » » Белорусы выступят в России на турнирах по прыжкам на батуте

      • Белорусы выступят в России на турнирах по прыжкам на батуте

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:01
      (голосов: 0)
      Спортсмены Беларуси продолжат выступать на турнирах по прыжкам на батуте в России.

      Председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель и глава Федерации прыжков на батуте РФ Николай Макаров обсудили в Санкт-Петербурге сотрудничество на следующий сезон.

      Достигнута договоренность, что российские атлеты приедут в Витебск на турнир памяти Валерия Вагеля, будут участвовать в чемпионате и Кубке Беларуси, а также в турнире на призы Татьяны Петрени в Могилеве.

      Батутисты Беларуси выступят в РФ на нескольких этапах Кубка космонавтики и проведут сбор в Сочи.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь