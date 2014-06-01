Белорусы выступят в России на турнирах по прыжкам на батуте

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Спортсмены Беларуси продолжат выступатьв России.Председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель и глава Федерации прыжков на батуте РФ Николай Макаров обсудили в Санкт-Петербурге сотрудничество на следующий сезон.Достигнута договоренность, что российские атлеты приедут в Витебск на турнир памяти Валерия Вагеля, будут участвовать в чемпионате и Кубке Беларуси, а также в турнире на призы Татьяны Петрени в Могилеве.Батутисты Беларуси выступят в РФ на нескольких этапах Кубка космонавтики и проведут сбор в Сочи.