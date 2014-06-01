Макей: у "великих мира сего" нет желания слушать и слышать друг друга

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. Такое заявление министр иностранных дел Беларуси сделал по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Атмосфера не самая приятная и тем более некомфортабельная. Я, к сожалению, не увидел желания, особенно у "великих мира сего", слушать и услышать друг друга. На цивилизованном Западе цивилизацией в подавляющем большинстве случаев и не пахнет. Доходит иногда на выступлениях, в том числе и на заседаниях Совета Безопасности ООН, до личностных оскорблений, что абсолютно неприемлемо для дипломатов.Многие руководители внешнеполитических ведомств - политические назначенцы, у которых мало представления о традиционной дипломатии. Достаточно вспомнить заявление одного из глав европейской дипломатии, который сказал, что все должно решиться на поле боя. Это категорически противоречит всем принципам, нормам дипломатической этики, морали. Дипломатия всегда выступает за то, чтобы вопросы решались за столом переговоров", - сказал ВладимирОн напомнил о подходах главы МИД СССР, уроженца Беларуси Андрея Громыко, который говорил, что лучше 10 лет переговоров, чем 1 день войны."К сожалению, сегодня, как бы ни горестно это было признавать, дипломатия - на задворках. Но я уверен, что рано или поздно осознание губительности конфронтационных подходов придет ко всем. Подходы Беларуси всегда заключались в том, что лишь диалог, только переговоры могут решить любые проблемы. В том числе и очень острые, связанные с военным противостоянием. Мы эту линию проводили и будем проводить в ООН. Мы будем всегда выступать за объединительную повестку дня", - заключил первый дипломат Беларуси.