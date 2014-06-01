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      • Беларусь не собирается наносить удар по Украине, заявил глава МИД

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:38
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      Беларусь не собирается наносить удар по Украине. Такое заявление сегодня, 24 сентября, Министр иностранных дел республики сделал в интервью французскому телеканалу "France24".

      "Мы в целом категорически против использования ядерного оружия. Еще в 90-ых мы вывезли ядерное оружие с территории Беларуси. Мы были первым государством, которое сделало это без каких-то предварительных условий. Таким образом, мы полностью против использования ядерного оружия, так как это приведет, на мой взгляд, к уничтожению человечества. Мы в целом против использования любого оружия. Уверен, что всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти решение проблемы. Это то, о чем постоянно говорит наш Президент", - сказал Владимир Макей.

      Дипломату задали уточняющий вопрос о том, что согласно договоренностям с РФ, в Беларуси есть вооружение, способное нести ядерное оружие. Может ли в связи с этим Беларусь быть использована для нанесения ядерного удара по Украине, если Россия попросит это сделать, спросил журналист.

      "Повторюсь, мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно скорее. Мы не собираемся наносить удар", - заключил министр.
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