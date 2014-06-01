Инцидент в "Дана-Молл" - пять малолетних детей обратились за медпомощью

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Следователи устанавливаютв Минске.Сегодня, 24 сентября, в "Дана-Молле" на первом этаже проходило мероприятие с участием российского блогера. Там было несколько тысяч человек, в основном, несовершеннолетние.В 14:18 спасателям поступила информация о застрявших людях в кабине лифта.Как выяснилось, во время использования лифта между первым и цокольным этажом произошла экстренная остановка кабины из-за перегрузки, где началась давка. Там находились свыше 15 человек при допустимой норме не более 13 человек. Сотрудники МЧС оперативно оказали им помощь.К медикам обратились 5 малолетних детей. Серьезных травм в результате давки никто не получил. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.