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      • Совмин продлил запрет на вывоз некоторых видов зерновых

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 21:31
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      Совет Министров продлил временный запрет на вывоз за пределы Беларуси некоторых видов зерновых - пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, проса, гречихи, овса и других злаковых. Соответствующее постановлением Совета Министров уже выложено на Национальном правовом Интернет-портале.

      Документ не распространяется:

      • на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов;
      • на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС;
      • на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве - члене ЕАЭС и перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.
      Внешнеполитическому ведомству нужно уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении мер нетарифного регулирования, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении временных мер на таможенной территории ЕАЭС, аналогичных установленным в данном постановлении.

      Документ вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.
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