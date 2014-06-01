Совмин продлил запрет на вывоз некоторых видов зерновых

на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов;

на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС;

на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве - члене ЕАЭС и перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.

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Совет Министров продлилза пределы Беларуси- пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, проса, гречихи, овса и других злаковых. Соответствующее постановлением Совета Министров уже выложено на Национальном правовом Интернет-портале.Документ не распространяется:Внешнеполитическому ведомству нужно уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении мер нетарифного регулирования, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении временных мер на таможенной территории ЕАЭС, аналогичных установленным в данном постановлении.Документ вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.