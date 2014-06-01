Путин ратифицировал договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью

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Владимирмежду Россией и Беларусью о гармонизациизаконодательства ив таможенной сфере. Документ уже выложен на официальном портале правовой информации.Договор разработан для реализации программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Москвы и Минска и сотрудничеству в таможенной сфере. Он предусматривает создание межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства для координации работы по управлению рисками и реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций. Финансирование центра планируется осуществлять за счет средств бюджета Союзного государства.Документ регулирует и вопросы сотрудничества таможенных служб РФ и Беларуси по таким направлениям, как информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции, взаимодействие мобильных групп таможенных органов, регулирование института уполномоченного экономического оператора.Договор заключается на 5 лет и автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды. При этом каждая из сторон вправе прекратить его действие, предварительно письменно уведомив другую сторону.