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      • Россия продлила соглашение об узле системы ПРО в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 16:26
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      Сегодня, 24 сентября, Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола между РФ и Беларусью о продлении срока действия соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи - системы предупреждения о ракетном нападении, расположенной в республике. Документ уже выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

      Узел Барановичи - отдельный радиотехнический узел российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), который расположен в городе Барановичах (Брестская область) и предназначен для автоматического обнаружения, сопровождения баллистических ракет и космических объектов.

      Ранее отмечалось, что прекращение действия упомянутого Соглашения приведет к выводу узла Барановичи из состава российской СПРН и снижению возможности по обнаружению пусков баллистических ракет на Западном стратегическом воздушно-космическом направлении.

      В этой связи указанным Протоколом предусматривается продление срока действия этого Соглашения на 25 лет на безвозмездной основе.
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