Беларусь потребовала от Эстонии сократить штат посольства до двух человек

Беларусь потребовала от Эстонии с 1 октября сократить штат посольства до двух человек. Такое заявление сегодня, 23 сентября, сделали в Министерстве иностранных дел республики.
"Штат должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала. Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии. Посол Республики в Эстонии отзывается на консультации в Минск.
Вопросы восстановления полноценного дипломатического присутствия и полномасштабного диалога могут быть рассмотрены белорусской стороной после того, как руководство Эстонии вернется к цивилизованным общепризнанным принципам межгосударственного общения и взаимоуважительного диалога", - добавили в ведомстве.