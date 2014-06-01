Беларусь потребовала от Эстонии сократить штат посольства до двух человек

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с 1 октябрядо двух человек. Такое заявление сегодня, 23 сентября, сделали в Министерстве иностранных дел республики."Штат должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала. Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии. Посол Республики в Эстонии отзывается на консультации в Минск.Вопросы восстановления полноценного дипломатического присутствия и полномасштабного диалога могут быть рассмотрены белорусской стороной после того, как руководство Эстонии вернется к цивилизованным общепризнанным принципам межгосударственного общения и взаимоуважительного диалога", - добавили в ведомстве.