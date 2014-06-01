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      • Лукашенко заявил, что ему "уже осточертело" быть президентом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:06
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил, что ему "уже осточертело" быть Президентом, но он находится под давлением своих соратников, переживает за их судьбу при другой власти и не хочет их подвести.

      "Я боюсь вас подвести. Думаю, ну вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас. Вас, госслужащих настоящих, которые за страну. Вы не представляете, это - самое ответственное дело", - сказал глава государства, когда общался с журналистами государственных медиа в мемориальном комплексе "Хатынь".

      Белорусский лидер рассказал о некоторых мотивах, которые побуждают его оставаться на посту.

      "Когда говорят: "Вот, Лукашенко, сколько он там будет…" Слушайте, да мне это уже осточертело. Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме. А с другой стороны, думаю: "Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит". А что будет с вами? И где гарантия, что… Ну ладно, мы приведем к власти нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где гарантия? Гарантии нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои - меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю", - заключл Президент.
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