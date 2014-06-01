Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры

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Александрво время сегодняшнего разговора с журналистами,"Чизбургер или гамбургер... Ни разу. И у меня дома: и младший, и старшие. Они к этому не приучены.В Беларуси в плане питания все есть свое, особенно стратегические продукты, будь то соль, сахар или хлеб. Советую употреблять в пищу обычные продукты, которые растут на родной земле.Париться про то, что кто-то голодает в мире, это не про нас, можем поделиться. В этом году больше восьми миллиардов долларов можем получить только от продажи продовольствия. То есть можно и от нашей земли заработать и продать.В 2022 году сельхозпроизводители Беларуси получили небывалый урожай, и сейчас главная задача -максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье", - сказал глава государства.