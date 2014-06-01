Песков прокомментировал запрет Беларусью экспорта части товаров в Россию

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Россия и Беларусь являются союзными государствами, основа взаимоотношений стран достаточно прочная, чтобы обсудить вопросы, касающиесяв РФ. Такое заявление сегодня, 23 сентября, сделал пресс-секретарь президента РФ."Безусловно, это вопрос, который нужно будет вместе обсуждать. И я не сомневаюсь, что такие обсуждения будут вестись. Все-таки у нас союзные государства, но понятно, что союзное государство не отменяет суверенитета, ни РФ, ни Беларуси, но все-таки основа наших отношений достаточно прочная для того, чтобы в конструктивном ключе все эти вопросы обсуждать", - сказал ДмитрийНапомнис, согласно постановлению Совета министров Беларуси № 630, с 23 сентября вводится запрет на вывоз за пределы республики свыше 250 видов промышленных товаров согласно кодам товарной номенклатуры.