Все должно быть надежно, для людей - Лукашенко о реконструкции "Хатыни"

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Сегодея, 23 сентября, Александрв государственном"Весной мы приняли решение о том, что "Хатынь" приведем в порядок. Плохо, что вы мне не предложили раньше это сделать. Но раз не предложили, придется штурмом брать. Но я вижу, что если распределили эти объекты, то мы вполне успеем. Главное, чтобы музей успели. Все должно быть надежно, для людей", - сказал Президент.Особое внимание он обратил на приведение в порядок прилегающих территорий и дороги: "Проехать можно, но нужно дошлифовать".При этом глава государства поручил содействовать гражданам, которые хотят внести свой вклад в облагораживание мемориального комплекса: "Может быть, кто-то захочет посадить тут свое дерево или кустарник. Надо очеловечивать эту территорию, чтобы каждый был причастен. Важно сохранить первозданный вид мемориального комплекса: можно, разумеется, сделать евроремонт, но это будет лишним. На этом месте была деревня, поэтому и теперь все должно быть просто и душевно".На территории комплекса восстанавливают и старинную сельскую церковь. Ее воссоздают по сохранившимся описаниям.Белорусский лидер возложил цветы к монументу "Непокоренный человек" и Вечному огню у мемориала "Кладбище деревень". Здесь сейчас тоже идет реконструкция.Напомним, 16 апреля глава государства, во время посещения "Хатыни", поручил к 80-летию трагедии построить здесь музей и провести все необходимые реставрационные работы.В общей сложности на это выделили 5,1 млн рублей. Источник финансирования - областной бюджет и средства республиканского субботника.