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      • Лукашенко отверг возможность мобилизации в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 11:38
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      Александр Лукашенко отверг возможность мобилизации в Беларуси.

      Президент назвал враньем предположения в отдельных оппозиционных ресурсах, что вслед за объявленной в РФ частичной мобилизацией мобилизация будет объявлена и в республике.

      "Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов (госСМИ) бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать (напряженную) ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - сказал глава государства.

      Вместе с тем, белорусский лидер добавил, что власти обязательно будут реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма.

      Напомним, до этого госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что в стране нет нужды для мобилизации, так как белорусы готовы дать отпор силовым блоком "составом мирного времени".
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