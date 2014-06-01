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      • ГПК: за минувшие сутки наибольшее скопление фур наблюдалось на польском направлении

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 11:37
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      За минувшие сутки наибольшее скопление фур наблюдалось на польском направлении.

      По данным Государственного пограничного комитета, контрольные службы Польши и Литвы продолжают оформлять транспорт с задержками.

      Самое большое скопление грузовиков было на польском направлении. Контрольные службы в пограничном переходе "Бобровники" (сопредельный "Берестовица") оформили лишь 24% фур от нормы. Через литовские пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Райгардас" ("Привалка") в государства Европейского союза въехали 32% и 38% фур от установленных договоренностей соответственно.

      Что касается легковушек, то в течение прошедших суток задержки в их оформлении фиксировались в пограничных переходах Польши "Тересполь" ("Брест"), "Бобровники" ("Берестовица") и литовском "Мядининкай" ("Каменный Лог"). Контрольные службы этих пунктов пропуска оформили 37%, 49% и 46% машин от нормы соответственно.
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