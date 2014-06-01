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      • Поправки в правила дорожного движения вступили в силу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:34
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      Поправки в правила дорожного движения вступили в силу.

      Как пояснили в Министерстве внутренних дел Беларуси, коррективы нацелены на совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривают несколько нововведений.

      В частности, предусматривается возможность обучения и сдачи практического квалификационного экзамена в ГАИ на машине с автоматической коробкой передач. В водительском удостоверении будет проставляться соответствующая отметка о возможности управления без механической трансмиссии.

      Международные водительские удостоверения будут выдаваться согласно требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года. Кроме того, сохраняется право граждан РФ на управление транспортными средствами на основании своих национальных водительских удостоверений после получения паспорта или вида на жительство в Беларуси.

      Пересмотрены и существующие категории колесных тракторов и самоходных машин. При этом к ним отнесут снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы.

      Помимо этого, определен порядок направления водителей механических транспортных средств, самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование, в том числе уведомления о таком направлении.

      Гостехосмотр будет осуществляться на договорной основе, а типовая форма договора на оказание данных услуг будет устанавливаться Советом Министров.
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