Поправки в правила дорожного движения вступили в силу.

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вступили в силу.Как пояснили в Министерстве внутренних дел Беларуси, коррективы нацелены на совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривают несколько нововведений.В частности, предусматривается возможность обучения и сдачи практического квалификационного экзамена в ГАИ на машине с автоматической коробкой передач. В водительском удостоверении будет проставляться соответствующая отметка о возможности управления без механической трансмиссии.Международные водительские удостоверения будут выдаваться согласно требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года. Кроме того, сохраняется право граждан РФ на управление транспортными средствами на основании своих национальных водительских удостоверений после получения паспорта или вида на жительство в Беларуси.Пересмотрены и существующие категории колесных тракторов и самоходных машин. При этом к ним отнесут снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы.Помимо этого, определен порядок направления водителей механических транспортных средств, самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование, в том числе уведомления о таком направлении.Гостехосмотр будет осуществляться на договорной основе, а типовая форма договора на оказание данных услуг будет устанавливаться Советом Министров.