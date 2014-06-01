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      • Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 11:26
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      Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров. Соответствующее постановление Совета Министров уже выложено на Национальном правовом интернет-портале.

      В частности, запрет касается таких товаров, как автопогрузчики, бульдозеры, сельскохозяйственные, садовые и лесохозяйственные машины, велосипеды, мотоциклы, легковые автомобили, тракторы, железнодорожные локомотивы, вагоны. В списке и гипс, стерильные материалы для наложения швов, зубные и реконструирующие кость цементы, приспособления для стоматологического использования, краски и лаки, пасты для лепки, дезинфицирующие средства, лабораторные и диагностические реагенты, ампулы из стекла.

      Кроме того, в списке котлы, турбины, двигатели внутреннего сгорания, насосы, холодильники и морозильники, посудомоечные машины, стиральные и швейные машины, станки, пылесосы, телефонные аппараты.

      Запрет не затронет товары с сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товаров, с сертификатом продукции собственного производства или актом экспертизы о соответствии требованиям, предъявляемым в целях отнесения к продукции, произведенной на территории Беларуси, выдаваемыми Белорусской торгово-промышленной палатой. Запрет не распространяется и на товары с выпиской из евразийского реестра, на вывозимые по лицензиям и на ряд других случаев.

      Запрет будет действовать с пятницы, 23 сентября, и в течение 6 месяцев.
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