Беларусь скорректирует военное сотрудничество с соседними странами

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Международноес соседними странами целесообразнос учетом текущей военно-политической обстановки.Как пояснили в оборонном ведомстве страны, соответствующие предложения выработаны по итогам совещания по вопросам реализации Минобороны направлений внешней политики Беларуси."Выработаны предложения по корректировке верификационной деятельности, отношений с учетом текущей военно-политической обстановки, а также дипломатическим мерам противодействия "гибридным угрозам" и возникающим угрозам военной безопасности", - сказано в заявлении министерства.В Минобороны добавили, что в ходе совещания "дана принципиальная оценка выполнению отдельными странами требований международных договоренностей по контролю над вооружениями, состоянию отношений с приграничными государствами, странами ЕС, странами – членами НАТО, некоторыми международными организациями".