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      • Беларусь скорректирует военное сотрудничество с соседними странами

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 21:58
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      Международное военное сотрудничество Беларуси с соседними странами целесообразно скорректировать с учетом текущей военно-политической обстановки.

      Как пояснили в оборонном ведомстве страны, соответствующие предложения выработаны по итогам совещания по вопросам реализации Минобороны направлений внешней политики Беларуси.

      "Выработаны предложения по корректировке верификационной деятельности, отношений с учетом текущей военно-политической обстановки, а также дипломатическим мерам противодействия "гибридным угрозам" и возникающим угрозам военной безопасности", - сказано в заявлении министерства.

      В Минобороны добавили, что в ходе совещания "дана принципиальная оценка выполнению отдельными странами требований международных договоренностей по контролю над вооружениями, состоянию отношений с приграничными государствами, странами ЕС, странами – членами НАТО, некоторыми международными организациями".
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