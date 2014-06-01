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      • Совбез Беларуси заявил о готовности армии дать отпор провокациям

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 20:28
      (голосов: 1)
      Вооруженные силы Беларуси в случае перехода границы и каких-то провокаций от соседей готовы дать отпор. Такое заявление в среду, 21 сентября, сделал госсекретарь Совбеза республики.

      "На территории Беларуси предпринимаются все меры для защиты своей страны и охраны и обороны наших границ. Вооруженные Силы не намерены ни на кого нападать, но в случае перехода нашей границы и каких-то провокационных действий со стороны наших соседей силовой блок готов дать отпор, все системы силового блока Беларуси работают слаженно, системно, решают задачи в сфере безопасности.

      Разумеется, мы укрепляем границы, их охрану, мы видим милитаризацию и рост военной активности на территории сопредельных государств, стран-соседей. Мы видим увеличение числа войск, группировок, количества учений, пролетов разведывательной авиации - и не только со стороны Запада, но и со стороны братской нам некогда Украины.

      Беларусь не представляет никому угрозы, но мы готовы, предпринимаем все шаги, для защиты наших западных и южных рубежей. Одна из задач, которую ставил Президент - сделать все возможное, чтобы агрессивные соседи не ударили через территорию Беларуси с запада нашей братской РФ", - сказал Александр Вольфович.

      Он добавил, что народное ополчение в Беларуси - новый вид формирований, которое будет предназначено для защиты своей страны, своей территории, если этого коснется.
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