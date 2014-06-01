  • » » Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию

      • Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 09:57
      (голосов: 0)
      Сегодня, 21 сентября, Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности РФ.

      В своем обращении российский лидер сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в России.

      "Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации.

      Призыву подлежат лишь находящиеся в запасе -прежде всего те, кто проходил военную службу и обладает опытом. Перед отправкой в части они пройдут дополнительную подготовку", - сказал Президент РФ.

      Как пояснил в отдельном выступлении глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения, которая насчитывает тысячу километров, а также освобожденных территорий.

      Мероприятия по частичной мобилизации начнутся сегодня же.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь