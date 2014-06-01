Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию

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Сегодня, 21 сентября, Владимирвыступил с видеообращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности РФ.В своем обращении российский лидер сообщил, что подписал указ о"Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации.Призыву подлежат лишь находящиеся в запасе -прежде всего те, кто проходил военную службу и обладает опытом. Перед отправкой в части они пройдут дополнительную подготовку", - сказал Президент РФ.Как пояснил в отдельном выступлении глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения, которая насчитывает тысячу километров, а также освобожденных территорий.Мероприятия по частичной мобилизации начнутся сегодня же.