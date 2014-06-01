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      • Лукашенко назвал военно-политическую ситуацию вокруг Беларуси опасной

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 14:09
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      Александр Лукашенко оценивает военно-политическую ситуацию вокруг Беларуси как очень опасную. Об этом он заявил в ходе встречи с госсекретарем Совбеза республики Александром Вольфовичем.

      "Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Но не нужно ничего бояться.

      Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Нужно территориальную оборону поднять, значит, нужно. Надо народное ополчение - проверить там, на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования", - сказал Президент.
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