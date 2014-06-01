Путин заявил, что Россия будет содействовать встраиванию Беларуси в ШОС

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. Такое заявление сегодня, 20 сентября, сделал президент РФ."На недавнем саммите в Самарканде принято решение о начале процедуры приёма Республики в Шанхайскую организацию сотрудничества. Будем содействовать полноценному встраиванию Беларуси в эту авторитетную региональную организацию.В текущем году Россия и Беларусь отметили 30-летие установления дипломатических отношений. При этом Минск - ближайший союзник Москвы и стратегический партнёр, в том числе в рамках ОДКБ.Развивается многопрофильное интеграционное взаимодействие двух стран, последовательно реализуется основополагающий договор о создании Союзного государства, а также дополнительно согласованы в развитие этого договора 28 конкретных программ. В работе масштабные торговые и инвестиционные проекты, нацеленные на дальнейший рост благосостояния граждан РФ и Беларуси", - сказал Владимир Путин.