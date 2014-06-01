Лукашенко раскритиковал позицию ЕС по таможенной инфраструктуре

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Александрзаявил, что ЕС прекратил финансово помогать Минску развиватьна границе республики со странами Евросоюза.Во время заслушивания доклада главы государственного таможенного комитета Беларуси Владимира Орловского, Президент отдельно затронул вопрос совершенствования инфраструктуры на пунктах таможенного пропуска."Евросоюз в свое время финансировал некоторые совместные программы в сфере таможни на нашей границе. В свое время они прекратили нам помогать, нас поддерживать в этом плане, отказались от исполнения программ. Это свинство полное: пообещали, договорились, а потом на это все плюнули. Что ж, они, видимо, имеют на это право", - сказал белорусский лидер.