  • » » В парламенте Беларуси заявили, что третья мировая война уже идет

      • В парламенте Беларуси заявили, что третья мировая война уже идет

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 11:25
      (голосов: 0)
      Третья мировая война фактически уже идет в экономике, международных отношениях и головах людей, грозит перерасти в горячую фазу. Такое заявление сделал спикер нижней палаты белорусского парламента.

      "Ситуация в мире становится все более тревожной. Человечество не просто в шаге от третьей мировой войны, она фактически идет в международных отношениях, экономике, людских головах и все больше перетекает в горячую фазу.

      Не желая признавать свое историческое поражение, Запад всеми силами пытается затормозить процесс формирования многополярного мира. Уберечь мир от катастрофы можно лишь путем укрепления доверия и сотрудничества между странами. К сожалению, вместо продвижения мирной, объединительной повестки, в которой так остро нуждаются народы мира, западные политики упорно считают, что глобальный конфликт должен быть решен на поле боя. Пока они действуют чужими руками, но это только пока. 

      В таких условиях лишь сильное государство, основанное на национальных традициях народовластия, может надежно защитить своих граждан, укрепить суверенитет и независимость, обеспечить высокую динамику экономического роста и социальное благополучие. Но государство – это все белорусы. И момент истины настал сегодня для всех нас – тех, кто поддерживает власть, и тех, кто ее критикует. Отсидеться в стороне не получится никому. На каждом из нас лежит личная ответственность за судьбу нашей родины", - сказал Владимир Андрейченко.
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