В парламенте Беларуси заявили, что третья мировая война уже идет

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в экономике, международных отношениях и головах людей, грозит перерасти в горячую фазу. Такое заявление сделал спикер нижней палаты"Ситуация в мире становится все более тревожной. Человечество не просто в шаге от третьей мировой войны, она фактически идет в международных отношениях, экономике, людских головах и все больше перетекает в горячую фазу.Не желая признавать свое историческое поражение, Запад всеми силами пытается затормозить процесс формирования многополярного мира. Уберечь мир от катастрофы можно лишь путем укрепления доверия и сотрудничества между странами. К сожалению, вместо продвижения мирной, объединительной повестки, в которой так остро нуждаются народы мира, западные политики упорно считают, что глобальный конфликт должен быть решен на поле боя. Пока они действуют чужими руками, но это только пока.В таких условиях лишь сильное государство, основанное на национальных традициях народовластия, может надежно защитить своих граждан, укрепить суверенитет и независимость, обеспечить высокую динамику экономического роста и социальное благополучие. Но государство – это все белорусы. И момент истины настал сегодня для всех нас – тех, кто поддерживает власть, и тех, кто ее критикует. Отсидеться в стороне не получится никому. На каждом из нас лежит личная ответственность за судьбу нашей родины", - сказал Владимир Андрейченко.