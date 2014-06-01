В парламенте Беларуси заявили, что третья мировая война уже идет

Третья мировая война фактически уже идет в экономике, международных отношениях и головах людей, грозит перерасти в горячую фазу. Такое заявление сделал спикер нижней палаты белорусского парламента.
"Ситуация в мире становится все более тревожной. Человечество не просто в шаге от третьей мировой войны, она фактически идет в международных отношениях, экономике, людских головах и все больше перетекает в горячую фазу.
Не желая признавать свое историческое поражение, Запад всеми силами пытается затормозить процесс формирования многополярного мира. Уберечь мир от катастрофы можно лишь путем укрепления доверия и сотрудничества между странами. К сожалению, вместо продвижения мирной, объединительной повестки, в которой так остро нуждаются народы мира, западные политики упорно считают, что глобальный конфликт должен быть решен на поле боя. Пока они действуют чужими руками, но это только пока.
В таких условиях лишь сильное государство, основанное на национальных традициях народовластия, может надежно защитить своих граждан, укрепить суверенитет и независимость, обеспечить высокую динамику экономического роста и социальное благополучие. Но государство – это все белорусы. И момент истины настал сегодня для всех нас – тех, кто поддерживает власть, и тех, кто ее критикует. Отсидеться в стороне не получится никому. На каждом из нас лежит личная ответственность за судьбу нашей родины", - сказал Владимир Андрейченко.