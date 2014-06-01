ГПК: скопление транспорта на въезд в ЕС наблюдается на маршрутах через Литву и Польшу

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наблюдается на маршрутах через Литву и Польшу.Как пояснили в Государственном пограничном комитете Беларуси, в течение выходных самое большое скопление фур было перед польским пограничным переходом "Бобровники" (сопредельный "Берестовица"). Через этот маршрут в ЕС въехало 11% фур от нормы.Контрольные службы литовских пунктов пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Лаворишкес" ("Котловка") за выходные оформили 40% грузовых авто от установленных договоренностей.Через польские пункты пропуска "Бобровники" ("Берестовица") и "Тересполь" ("Брест") в государства Евросоюза проследовало 40% легковушек от нормы, через литовский пограничный переход "Мядининкай" ("Каменный Лог") - всего 25% машин.