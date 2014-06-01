  • » » ГПК: скопление транспорта на въезд в ЕС наблюдается на маршрутах через Литву и Польшу

      • ГПК: скопление транспорта на въезд в ЕС наблюдается на маршрутах через Литву и Польшу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 11:53
      (голосов: 0)
      Скопление транспорта на въезд в ЕС наблюдается на маршрутах через Литву и Польшу.

      Как пояснили в Государственном пограничном комитете Беларуси, в течение выходных самое большое скопление фур было перед польским пограничным переходом "Бобровники" (сопредельный "Берестовица"). Через этот маршрут в ЕС въехало 11% фур от нормы.

      Контрольные службы литовских пунктов пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Лаворишкес" ("Котловка") за выходные оформили 40% грузовых авто от установленных договоренностей.

      Через польские пункты пропуска "Бобровники" ("Берестовица") и "Тересполь" ("Брест") в государства Евросоюза проследовало 40% легковушек от нормы, через литовский пограничный переход "Мядининкай" ("Каменный Лог") - всего 25% машин.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь