  • » » Делегация Беларуси выступит против санкций на Генассамблее ООН

      • Делегация Беларуси выступит против санкций на Генассамблее ООН

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 11:19
      (голосов: 0)
      На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке среди основных задач делегации Беларуси будет противодействие попыткам легализации санкционной политики Запада в ООН. Об этом заявили в МИД республики.

      21-26 сентября белорусская делегация во главе с министром иностранных дел примет участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН.

      "Задачи нашей делегации будут направлены на защиту национальных интересов в условиях текущего комплексного кризиса в области международной безопасности, противодействие подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН как метода ведения двусторонних отношений с государствами - членами организации", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

      Программой визита также предусмотрены выступление Владимира Макея в общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи, участие во встречах министров иностранных дел стран - членов ОДКБ и государств - участников Движения неприсоединения, министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, министерской встрече Группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода, подписании Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа.

      Кроме того, на полях Генассамблеи первый дипломат Беларуси проведет переговоры с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством ООН.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь