Делегация Беларуси выступит против санкций на Генассамблее ООН

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На 77-й сессиив Нью-Йорке среди основных задач делегации Беларуси будетЗапада в ООН. Об этом заявили в МИД республики.21-26 сентября белорусская делегация во главе с министром иностранных дел примет участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН."Задачи нашей делегации будут направлены на защиту национальных интересов в условиях текущего комплексного кризиса в области международной безопасности, противодействие подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН как метода ведения двусторонних отношений с государствами - членами организации", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства республики.Программой визита также предусмотрены выступление Владимира Макея в общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи, участие во встречах министров иностранных дел стран - членов ОДКБ и государств - участников Движения неприсоединения, министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, министерской встрече Группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода, подписании Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа.Кроме того, на полях Генассамблеи первый дипломат Беларуси проведет переговоры с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством ООН.