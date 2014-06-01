  • » » ГАИ Минска 21-27 сентября проведет профилактику нарушений ПДД водителями каршеринговых авто

      • ГАИ Минска 21-27 сентября проведет профилактику нарушений ПДД водителями каршеринговых авто

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 21:24
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      Госавтоинспекция Минска 21-27 сентября проведет комплекс профилактических мероприятий по предупреждению нарушений ПДД с участием водителей каршеринговых машин.

      В частности, кроме гласного контроля, пройдут рейдовые мероприятия в вечернее и ночное время с применением негласного и смешанного контроля при использовании видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации.

      Только за 8 месяцев текущего года в столице выявили свыше 1500 нарушений ПДД, из которых 80 - управление авто в состоянии опьянения, 125 - управление транспортным средством без водительских прав.
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