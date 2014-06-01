Беларусь не может вернуть свои вагоны с Украины, заявили в Минске

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После начавшейся военной спецоперации РФ на Украине там застряли свыше 7 000 белорусских железнодорожных, украинская сторона не идет на контакт по данной теме. Такое заявление сегодня, 18 сентября, сделал глава Белорусской железной дороги."Сейчас у вагонов непонятный статус. У нас есть такая информация: они проходят по уголовному делу, как они перевозили непонятно что, поэтому на них как бы наложен арест правоохранителями Украины. Мы понимаем, что это далеко не так. И, скорее всего, вагоны используются для перевозки. Вагоны могут участвовать в разных событиях. Пока официально ни министерство инфраструктуры Украины, ни Украинская железная дорога на контакт по этому вопросу с нами не выходят.На 24 февраля в Украине осталось белорусских всех вагонов, не только Белорусской железной дороги, но и предприятий, больше 7 000. Плюс там остались вагоны собственников России, Литвы, Латвии и Эстонии. На украинской стороне осталось 3 грузовых локомотива, соответственно, на тот момент остались наши локомотивные бригады. На белорусской стороне - около 500 украинских вагонов. Но они все подконтрольные, не конфискованы, мы их видим. Они сейчас на территориях предприятий грузополучателей или тех партнеров, с которыми работали. И 2 украинских локомотива.На первом этапе стояла задача вернуть людей. Фактически в течение месяца мы смогли через Польшу вернуть наших машинистов, работников Калинковичского и Лунинецкого локомотивных депо. И, соответственно, вернуть железнодорожников Украины тоже на родину.Вагоны были и с продуктами нефтепереработки, химическими удобрениями, строительными и продовольственными грузами – вся номенклатура, чем торговали с Украиной на тот момент, все вагоны были заняты этими грузами.Число застрявших на Украине белорусских вагонов – серьезная цифра. Это республиканская госсобственность. Задача: вернуть и оценить ущерб. 5 000 вагонов для Белорусской железной дороги – это почти 900 миллионов белорусских рублей. Этот вопрос рассматривался на уровне Президента. Эти вагоны нам нужны для обеспечения потребности в перевозках", - рассказал Владимир Морозов.