  • » » В Пинском районе всю ночь искали трех братьев-школьников, нашел работник лесничества в 14 км от дома

      • В Пинском районе всю ночь искали трех братьев-школьников, нашел работник лесничества в 14 км от дома

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 20:40
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      В Пинском районе всю ночь искали трех братьев-школьников, нашел работник лесничества в 14 км от дома.

      Инцидент случился в субботу, 17 сентября, в селе Клетная. Три брата-школьника - с 1 по 5 класс - пошли на рыбалку. Вечером их мама вернулась домой и не застала сыновей дома. Стемнело, дети все не возвращались, и женщина обратилась за помощью.

      Поисками занялись сотрудники милиции, МЧС, местные власти, лесники, волонтеры поисково-спасательных отрядов. Всю ночь они прочесывали местные леса, водоемы и поля.

      После 10 часов поисков братьев нашел мастер леса Клетнянского лесничества Иван Савчук. К тому моменту мужчина на мотоцикле проехал 160 км. Мальчики были в 14 км от родной деревни. Они заигрались до темноты и, возвращаясь домой, заблудились. Лесник доставил ребят целыми и невредимыми.
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