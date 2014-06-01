В Пинском районе всю ночь искали трех братьев-школьников, нашел работник лесничества в 14 км от дома.

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В Пинском районе, нашел работник лесничества в 14 км от дома.Инцидент случился в субботу, 17 сентября, в селе Клетная. Три брата-школьника - с 1 по 5 класс - пошли на рыбалку. Вечером их мама вернулась домой и не застала сыновей дома. Стемнело, дети все не возвращались, и женщина обратилась за помощью.Поисками занялись сотрудники милиции, МЧС, местные власти, лесники, волонтеры поисково-спасательных отрядов. Всю ночь они прочесывали местные леса, водоемы и поля.После 10 часов поисков братьев нашел мастер леса Клетнянского лесничества Иван Савчук. К тому моменту мужчина на мотоцикле проехал 160 км. Мальчики были в 14 км от родной деревни. Они заигрались до темноты и, возвращаясь домой, заблудились. Лесник доставил ребят целыми и невредимыми.