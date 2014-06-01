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      • Белорусская военнослужащая стала семикратной чемпионкой мира по скоростной радиотелеграфии

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 20:27
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      Белорусская военнослужащая стала семикратной чемпионкой мира по скоростной радиотелеграфии.

      Как рассказали в Министерстве обороны республики, в Сокобане (Сербия) завершился 18-й чемпионат мира по скоростной радиотелеграфии - 2022.

      В соревнованиях участвовали свыше 20 государств. Военнослужащая 62-го центрального узла связи капитан Ирина Чуйкевич, входящая в состав белорусской команды, подтвердила звание действующей рекордсменки.

      В этом году капитан в личном зачете 4 раза поднималась на пьедестал и принесла в копилку сборной Беларуси 2 "золота" и 2 "серебра".

      Скоростная радиотелеграфия - дисциплина радиоспорта, в основе которой лежат прием и передача сообщений кодом Морзе.
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