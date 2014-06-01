США толкают Европу в военное противостояние с Россией, заявил Лукашенко

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Сегодня, 17 сентября, Александрзаявил, чтона территории Украины."Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. То есть, Украину будут разрушать до основания. И цель при этом – ослабление РФ и уничтожение Беларуси.Во всех этих действиях присутствует и еще одна цель – Европа. Америка - единственная страна-выгодополучателем от происходящего здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина – завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. США раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющее противоречие в Карабахе, мутят воду в Сирии. Не все просто в Афганистане и в соседних государствах. Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах", - сказал Президент, когда выступал на патриотическом форуме, посвящённом Дню народного единства.