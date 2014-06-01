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      • Лукашенко: за рубежом формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 19:41
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      За рубежом формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси. Такое заявление сегодня, 17 сентября, сделал Александр Лукашенко.

      "На территории этих стран, и особенно в Украине, нашли удобное место сегодня, формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращении нас в 1939 год (имеется в виду нахождение западной Беларуси в составе Польши.

      В 1945 году восточнославянские народы, отбросив старые обиды, освободили Польшу от германского фашизма, а Варшава теперь отвечает Беларуси идеологическими диверсиями, фейками, поддержкой оппозиции. ", - Президент на патриотическом форуме, посвящённом Дню народного единства.
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