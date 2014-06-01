Лукашенко: за рубежом формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси

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За рубежом. Такое заявление сегодня, 17 сентября, сделал Александр"На территории этих стран, и особенно в Украине, нашли удобное место сегодня, формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращении нас в 1939 год (имеется в виду нахождение западной Беларуси в составе Польши.В 1945 году восточнославянские народы, отбросив старые обиды, освободили Польшу от германского фашизма, а Варшава теперь отвечает Беларуси идеологическими диверсиями, фейками, поддержкой оппозиции. ", - Президент на патриотическом форуме, посвящённом Дню народного единства.