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      • Лукашенко считает, что человечество оказалось на пороге ядерного конфликта

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 19:33
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко считает, что человечество оказалось на пороге ядерного конфликта.

      "Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все закончится? Все больше и больше задумываются обычные люди, даже далекие от политики. С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта.

      Время непростое. Сегодня лишь ленивый не провел параллели между событиями 19-го - начала 20 века и днем сегодняшним. Все помнят, чем заканчивается нежелание великих империй договариваться: наполеоновским нашествием, двумя мировыми войнами и несколькими десятками локальных конфликтов, и сотнями миллионов жизней", - сказал Президент.
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