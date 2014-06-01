Лукашенко считает, что человечество оказалось на пороге ядерного конфликта

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Александрсчитает, что"Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все закончится? Все больше и больше задумываются обычные люди, даже далекие от политики. С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта.Время непростое. Сегодня лишь ленивый не провел параллели между событиями 19-го - начала 20 века и днем сегодняшним. Все помнят, чем заканчивается нежелание великих империй договариваться: наполеоновским нашествием, двумя мировыми войнами и несколькими десятками локальных конфликтов, и сотнями миллионов жизней", - сказал Президент.