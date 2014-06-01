Белорусские юниоры завоевали 11 медалей на чемпионате Европы по самбо

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В Нови-Саде, Сербия, продолжаетсяс участием белорусских атлетов.В турнире участвуют самбисты из 24 государств континента, спортсмены РФ и Беларуси выступают под флагом Международной федерации самбо.Соревнования проходят в 3 возрастных категориях - среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, а также взрослых атлетов.По итогам второго дня соревнований определились победители и призеры в 14 весовых категориях у юниоров и юниорок (спортсменов не старше 21 года), на счету сборной Беларуси - 11 наград.Серебряными призерами турнира стали Даниил Бурак (в/к до 58 кг), Иван Ярмуш (до 71 кг), Михаил Кухаренко (до 88 кг), Василий Мищенко (до 98 кг), Виктория Мажуга (до 50 кг), Диана Хохлова (до 54 кг), Анастасия Подолячина (до 59 кг) и Полина Грамотнева (до 80 кг). Бронзовые медали завоевали Артем Романенко (в/к до 64 кг), Эдуард Куцко (до 79 кг) и Валерия Хрущева (свыше 80 кг).После двух дней чемпионата Европы в активе наших самбистов 20 наград: ранее 9 медалей в командную копилку принесли белорусские юноши и девушки (атлеты до 18 лет).Победители и призеры турнира в Сербии среди взрослых спортсменов будут определены сегодня и завтра, 17-18 сентября.