Легковушка столкнулась с лошадью в Копыльском районе

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В Копыльском районе, водителю потребовалась помощь спасателей.ДТП случилось сегодня, 17 сентября, в 03:33. Спасателям поступила информация об инциденте около поселка Лазюки Копыльского района - пострадавшему потребовалась помощь в деблокировке.На место оперативно прибыли спасатели. Они увидели водителя внутри поврежденной машины, на обочине лежала лошадь. Мужчина находился в сознании, поддерживал разговор. Передняя водительская дверь была заблокирована, ее вскрыли при помощи инструмента.Спасенного с травмами различной степени тяжести перевезли в больницу.