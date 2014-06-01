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      • Легковушка столкнулась с лошадью в Копыльском районе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:41
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      В Копыльском районе легковушка столкнулась с лошадью, водителю потребовалась помощь спасателей.

      ДТП случилось сегодня, 17 сентября, в 03:33. Спасателям поступила информация об инциденте около поселка Лазюки Копыльского района - пострадавшему потребовалась помощь в деблокировке.

      На место оперативно прибыли спасатели. Они увидели водителя внутри поврежденной машины, на обочине лежала лошадь. Мужчина находился в сознании, поддерживал разговор. Передняя водительская дверь была заблокирована, ее вскрыли при помощи инструмента.

      Спасенного с травмами различной степени тяжести перевезли в больницу.
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