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      • Беларусь и Китай договорились о всепогодном и всестороннем партнерстве

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:07
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      Белоруссия и Китай договорились закрепить в декларации тезис о стратегическом партнерстве. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил лидер КНР.

      Александр Лукашенко и Си Цзиньпин встретились в Самарканде, куда они прибыли для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

      "По итогам встречи мы принимаем совместную декларацию об установлении отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, осуществляя исторический подъем нашего сотрудничества на новый уровень.

      Я готов и далее совместно с Президентом Беларуси прилагать усилия для реализации взаимной политической поддержки, активизации всего комплекса китайско-белорусского сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин.

      Белорусский лидер, со своей стороны, поблагодарил китайского коллегу за то, что "в это непростое время - пандемию и нестабильность в мире - стороны нашли в себе силы и решительность для того, чтобы вывести отношения на новый уровень железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства. На очень приличный и достойный уровень".
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