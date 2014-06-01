Беларусь и Китай договорились о всепогодном и всестороннем партнерстве

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закрепить в декларации тезис о. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил лидер КНР.Александр Лукашенко и Си Цзиньпин встретились в Самарканде, куда они прибыли для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества."По итогам встречи мы принимаем совместную декларацию об установлении отношенийстратегического партнерства, осуществляя исторический подъем нашего сотрудничества на новый уровень.Я готов и далее совместно с Президентом Беларуси прилагать усилия для реализации взаимной политической поддержки, активизации всего комплекса китайско-белорусского сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин.Белорусский лидер, со своей стороны, поблагодарил китайского коллегу за то, что "в это непростое время - пандемию и нестабильность в мире - стороны нашли в себе силы и решительность для того, чтобы вывести отношения на новый уровень железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства. На очень приличный и достойный уровень".