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      • Беларуси пора стать членом "шанхайской семьи", заявил Лукашенко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 15:58
      (голосов: 0)
      Беларуси пора стать полноправным членом "шанхайской семьи". Таое заявление сегодня, 15 сентября, сделал Александр Лукашенко на встрече с генсеком Шанхайской организацией сотрудничества Чжан Мином в рамках визита в Самарканд.

      "Работая в качестве наблюдателя в организации, мы приняли решение, что пора нам стать полноправным членом нашей "шанхайской семьи". Знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути. И мы вам за это очень благодарны.

      С ШОС Минск начал сотрудничать 12 лет назад. Не спонтанно или случайно. Тогда ШОС была еще молодой организацией и только пыталась встроиться в мировой порядок. Это сейчас на Шанхайскую организацию сотрудничества смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс", - сказал Президент.
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