Гомельчанка похитила со счета фирмы почти 300 000 российских рублей.

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почти 300 000 российских рублей.С заявлением к правоохранителям обратился представитель московской транспортной компании. По его словам, 31-летняя гомельчанка - менеджер поддержки водителей похитила со счета организации указанную сумму.Как выяснилось, что женщина с декабря 2021 года устроилась в российскую фирму с удаленной формой работы. В ее обязанности входила компьютерная поддержка водителей. Используя виртуальный телефонный номер, женщина получила доступ к аккаунтам шоферов с заработанными ими деньгами, которые хранились на общем счете фирмы. Чтобы не вызвать подозрений, фигурантка стала переводить на свою карту небольшие суммы.По данному факту возбудили уголовное дело за "хищение путем модификации компьютерной информации в крупном размере". Нарушительнице грозит лишение свободы до 7 лет. Известно, что до этого она не была судима.