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      • Российско-белорусский таможенный центр начнет работать в этом году

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 11:48
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      Межгосударственный российско-белорусский таможенный центр начнет работать в этом году. Такое заявление сегодня, 15 сентября, сделал глава Государственного таможенного комитета.

      "Беларусь и РФ приступили к реализации союзной программы в направлении налогового и таможенного взаимодействия, а также подготовили несколько десятков нормативных актов, основные из которых уже подписаны. Кроме того, в этом году начнет работать Межгосударственный российско-белорусский таможенный центр, который будет осуществлять мониторинг всей деятельности в сфере таможни на территории нашего Союзного государства", - рассказал Владимир Орловский.

      "Работа данного центра будет способствовать объединению усилий двух государств, скажется на взаимоотношении двух таможенных администраций с бизнесом и на ускорении всех таможенных процедур. Центр будет заниматься управлением таможенными рисками, аналитической работой и мониторингом совершения таможенных операций", - добавил руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин.
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