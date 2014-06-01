Российско-белорусский таможенный центр начнет работать в этом году

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Межгосударственныйв этом году. Такое заявление сегодня, 15 сентября, сделал глава Государственного таможенного комитета."Беларусь и РФ приступили к реализации союзной программы в направлении налогового и таможенного взаимодействия, а также подготовили несколько десятков нормативных актов, основные из которых уже подписаны. Кроме того, в этом году начнет работать Межгосударственный российско-белорусский таможенный центр, который будет осуществлять мониторинг всей деятельности в сфере таможни на территории нашего Союзного государства", - рассказал Владимир Орловский."Работа данного центра будет способствовать объединению усилий двух государств, скажется на взаимоотношении двух таможенных администраций с бизнесом и на ускорении всех таможенных процедур. Центр будет заниматься управлением таможенными рисками, аналитической работой и мониторингом совершения таможенных операций", - добавил руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин.