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      • ГПК: наибольшее количество фур и легковых авто - в очереди на въезд в Польшу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:43
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      Наибольшее количество фур и легковых авто - по-прежнему на въезд в Польшу.

      По информации Государтвенного пограничного комитета, за сутки контрольные службы польских погранпереходов "Бобровники" ("Берестовица") и "Тересполь" ("Брест") пропустили лишь 52% и 40% машин от установленных договоренностей.

      Больше всех фур на пути в ЕС отмечается перед польским пунктом пропуска "Бобровники" ("Берестовица"). Сотрудники этого погранперехода за сутки пропустили 19% большегрузов от нормы.

      Их литовские коллеги оформили в "Райгардасе" ("Привалка"), "Шальчининкае" ("Бенякони") и "Мядининкае" ("Каменный Лог") в среднем 39% большегрузов.
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