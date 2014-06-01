ГПК: наибольшее количество фур и легковых авто - в очереди на въезд в Польшу

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

и легковых авто - по-прежнему на въезд в Польшу.По информации Государтвенного пограничного комитета, за сутки контрольные службы польских погранпереходов "Бобровники" ("Берестовица") и "Тересполь" ("Брест") пропустили лишь 52% и 40% машин от установленных договоренностей.Больше всех фур на пути в ЕС отмечается перед польским пунктом пропуска "Бобровники" ("Берестовица"). Сотрудники этого погранперехода за сутки пропустили 19% большегрузов от нормы.Их литовские коллеги оформили в "Райгардасе" ("Привалка"), "Шальчининкае" ("Бенякони") и "Мядининкае" ("Каменный Лог") в среднем 39% большегрузов.