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      • Лукашенко направился на саммит ШОС в Самарканде

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 09:31
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      Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Узбекистан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

      Самолет Президента вылетел из аэропорта Болбасово под Оршей.

      По существующей информации, белорусский лидер в пятницу, 16 сентября, выступит в Самарканде на заседании в расширенном составе Совета глав государств - членов ШОС, озвучит приоритеты взаимодействия Беларуси в формате ШОС, в том числе с учетом поданной ранее заявки на присоединение страны к этой организации в качестве полноправного члена. Сейчас у Минска статус наблюдателя в организации.

      Кроме того, на полях саммита запланированы встречи Лукашенко с зарубежными коллегами, в ходе которых будет рассматриваться в основном двусторонняя тематика и развитие сотрудничества по ключевым направлениям.

      Президент примет участие и в ряде неформальных мероприятий, организованных узбекской стороной для участников саммита.
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