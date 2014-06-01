Лукашенко направился на саммит ШОС в Самарканде

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Александр, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Самолет Президента вылетел из аэропорта Болбасово под Оршей.По существующей информации, белорусский лидер в пятницу, 16 сентября, выступит в Самарканде на заседании в расширенном составе Совета глав государств - членов ШОС, озвучит приоритеты взаимодействия Беларуси в формате ШОС, в том числе с учетом поданной ранее заявки на присоединение страны к этой организации в качестве полноправного члена. Сейчас у Минска статус наблюдателя в организации.Кроме того, на полях саммита запланированы встречи Лукашенко с зарубежными коллегами, в ходе которых будет рассматриваться в основном двусторонняя тематика и развитие сотрудничества по ключевым направлениям.Президент примет участие и в ряде неформальных мероприятий, организованных узбекской стороной для участников саммита.