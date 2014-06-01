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      • Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 14:04
      (голосов: 1)
      Александр Лукашенко пообещал сегодня не дать Европе замерзнуть.

      "Поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут", - сказал Президент, когда колол дрова.

      По его словам, Европе не выбирать сейчас – елки или другие какие дрова, "главное – чтобы было тепло".

      "Нужно подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются", - добавил глава государства.
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