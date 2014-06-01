Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Александрсегодня"Поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут", - сказал Президент, когда колол дрова.По его словам, Европе не выбирать сейчас – елки или другие какие дрова, "главное – чтобы было тепло"."Нужно подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются", - добавил глава государства.