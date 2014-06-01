МИД Беларуси призвал Азербайджан и Армению к соблюдению договоренностей

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

к соблюдению. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства республики."Исходим из того, что любые конфликты могут и должны разрешаться исключительно политико-дипломатическими средствами. В Беларуси с тревогой следят за очередным обострением ситуации на азербайджано-армянской границе. Скорбим о погибших с обеих сторон, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Официальный Минск продолжит во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе", - добавили в министерстве.В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия. Стороны обвинили друг друга в эскалации ситуации.В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (к Карабаху указанные территории отношения не имеют).В Баку сказали, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня.