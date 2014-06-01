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      • МИД Беларуси призвал Азербайджан и Армению к соблюдению договоренностей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 20:26
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      МИД Беларуси призвал Азербайджан и Армению к соблюдению договоренностей. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

      "Исходим из того, что любые конфликты могут и должны разрешаться исключительно политико-дипломатическими средствами. В Беларуси с тревогой следят за очередным обострением ситуации на азербайджано-армянской границе. Скорбим о погибших с обеих сторон, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Официальный Минск продолжит во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе", - добавили в министерстве.

      В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия. Стороны обвинили друг друга в эскалации ситуации.

      В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (к Карабаху указанные территории отношения не имеют).

      В Баку сказали, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

      К утру стороны договорились о прекращении огня.
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