  • » » Литовские силовики спустили собак на четырех беженцев и вытеснили их в Беларусь

      • Литовские силовики спустили собак на четырех беженцев и вытеснили их в Беларусь

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 15:38
      (голосов: 0)
      Литовские силовики спустили собак на четырех беженцев и вытеснили их в Беларусь.

      Как рассказали в Государственном пограничном комитете, вечером 12 сентября на белорусско-литовской границе пограничники обнаружили 4 беженцев со следами физического насилия.

      Граждане Сирии рассказали, что накануне литовские силовики их вытеснили через госграницу на территорию Беларуси. При попытке беженцев объяснить ситуацию, литовцы просто спустили на них собак. Один из мужчин показал на шее следы, характерные для удушения.

      Белорусские пограничники оказали пострадавшим неотложную медицинскую помощь.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь