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      • Пожилая минчанка отдала курьеру телефонных аферистов все сбережения

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:35
      (голосов: 0)
      Пожилая минчанка отдала курьеру телефонных аферистов все сбережения.

      К правоохранителяи обратилась пенсионерка. Как оказалось, на ее домашний телефон позвонили и сообщили о серьезной аварии, в которой пострадала ее внучка.

      Мошенники сказали, что нужно срочно передать деньги на лечение. Женщина собрала все свои накопления и передала курьеру 7 000 рублей и 2 800 долларов. Милиционерам минчанка пояснила, что знала о такой схеме мошенничества, но во время звонка была в состоянии сильного стресса и отдала деньги аферистам.

      По данному факту возбудили уголовное дело за мошенничеств.
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