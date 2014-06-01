Пожилая минчанка отдала курьеру телефонных аферистов все сбережения.

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Пожилая минчанкаК правоохранителяи обратилась пенсионерка. Как оказалось, на ее домашний телефон позвонили и сообщили о серьезной аварии, в которой пострадала ее внучка.Мошенники сказали, что нужно срочно передать деньги на лечение. Женщина собрала все свои накопления и передала курьеру 7 000 рублей и 2 800 долларов. Милиционерам минчанка пояснила, что знала о такой схеме мошенничества, но во время звонка была в состоянии сильного стресса и отдала деньги аферистам.По данному факту возбудили уголовное дело за мошенничеств.